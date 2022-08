Erneuter Diebstahl am Windpark Freisen : Diebstahlserie am Windpark reißt nicht ab

Foto: dpa/Carsten Rehder

Freisen Am Windpark Freisen, der sich zwischen den Ortschaften Asweiler und Eitzweiler in der Verlängerung der Hinterwiesstraße befindet, waren erneut Einbrecher aktiv. Hierzu gingen die unbekannten Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei abgestellte Baucontainer gewaltsam an und stahlen in diesem Fall Elektrogeräte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken