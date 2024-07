Diebstahl in Asweiler Motorräder aus Schuppen geklaut

Asweiler · Zwei Motorräder sind in der Zeit von Donnerstag bis Samstag, 4. bis 6. Juli, in der Husseler Straße in Asweiler aus einem Schuppen entwendet worden. Das berichtet ein Sprecher der St. Wendeler Polizei.

07.07.2024 , 10:53 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler