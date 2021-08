Langfinger in Oberkirchen : Diebstahl eines Stromverteilers auf einer Baustelle

Langfinger in Oberkirchen

Oberkirchen Die Polizei bitte um Hinweise.

Auf einer Baustelle der Seniorenwohnanlage in Oberkirchen wurde vergangenen Freitag zwischen 16 und 17 Uhr ein Stromverteiler gestohlen. Das teilt die Polizei-Inspektion St. Wendel mit. Die bislang unbekannten Täter begaben Täter sich auf das Baustellengelände der im Bau befindlichen Seniorenwohnanlage in Oberkirchen und öffneten den Bauzaun. Anschließend wurde der Stromverteiler entwendet.

Hinweise an die Polizei-Inspektion St. Wendel, Telefon: (0 68 51) 89 80 oder per Mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de.