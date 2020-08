Polizei sucht Zeugen : Diebe stehlen hochwertiger Schmuck in Furschweiler

Furschweiler Diebe sind in ein Wohnhaus in der Freisener Straße in Furschweiler eingedrungen.

Sie öffneten vermutlich ein gekipptes Fenster von außen, ohne dabei Schaden zu verursachen, und verschafften sich so Zutritt. „Zielgerichtet wurde hochwertiger Gold- und Brillant-Schmuck sowie eine Maurice-Lacroix-Uhr im geschätzten fünfstelligen Gesamtwert entwendet“, sagt ein Spolizei-Sprecher. Die Tatzeit konnte auf den 19. bis 20. August eingegrenzt werden.