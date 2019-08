Deutschland-Rallye : Fahrer sind bereits an Freisen vorbeigerauscht

Freisen Schon zwei Tage haben die Rallye-Fahrer hinter sich. Heute sind sie wieder im nördlichen Saarland unterwegs.

Die Deutschland-Rallye heizt seit Donnerstag (22. August) durch den Hochwald. Am Samstag kam die Karawane am Wertungspunkt Freisen im St. Wendeler Land vorbei. Bereits am Donnerstag waren die fahrer im Landkreis Merzig-Wadern und kamen dabei auch in Morscholz durch. Am heutigen Samstag steht mit Ottweiler auch ein Abstecher in den Landkreis neunkirchen an. An die 50 Piloten waren zum Auftakt der Rallye an den Start gegangen.