Oktoberfest in Berglangenbach Deutsche und Amerikaner absolvierten bayerischen Triathlon

Nachdem sich alle am bayerischen Buffet – es gab Weißwürste, Haxen, Brezeln, Knödel und Kartoffelsalat – gestärkt hatten, stand die Gaudi des Abends an: der bayerische Triathlon. In sechs Teams, getrennt nach Frauen und Männern, traten die Athleten an. Zunächst beim Nageln, dann beim Maßkrug-Stemmen und beim Biertrinken aus speziellen Strohhalmen, die das Trinken erschwerten. Dabei legten sich auch die Zuschauer mächtig ins Zeug, feuerten die Teilnehmer an. Sie sangen, brachten weiteres Bier zur Stärkung oder riefen lautstark Durchhalte-Parolen. Am Ende standen die Siegerteams fest, die Bernd Mai, der durch den Abend führte, bekannt gab: Erster bei den Männern wurde das Team um Sebastian Müller, Jan Schmidt, Marion Hoock/Rodney Harris – Hoock sprang für Harris ein, der wegen einer Verpflichtung früher wegmusste – und Bernd Alsfasser. Bei den Damen gewannen Janelle Ginsburg, Keithy Warders, Nicole Bier und Lindsay Black Hunt