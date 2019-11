Konzert in Kusel : Band Desperado spielt Hits der Eagles in Kusel

Kusel Konzert geht Ende November in Kusel über die Bühne.

Die Eagles-Coverband Desperado tritt am Samstag, 30. November, 19.30 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel auf. Mit Titeln wie „Hotel California“ oder „New Kid in Town“ haben die Eagles Musikgeschichte geschrieben. Die Gruppe Desparado hat sich dieser Musik angenommen, teilt ein Sprecher des Veranstalters Kultopolis mit. Tickets kosten 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.