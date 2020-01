Fotowettbewerb : Gold für Wolfgang Wiesen, Silber für den Club

Freisen Bei bundesweitem Wettbewerb zum Thema „Fankultur“ landete der Fotoclub Tele Freisen ganz vorne.

Der Themenwettbewerb 2020 „Leben in Deutschland – Fankultur“ des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) ist entschieden. Und in Freisen die Freude groß. „Insgesamt reichten 132 Fotografen 554 Werke ein“, berichtet Franz Rudolf Klos, der Wettbewerbsbeauftragte des DVF ung gleichzeitig Mitglied im Freisener Fotoclub. Die dreiköpfige Jury vergab Medaillen (jeweils drei Punkte), Urkunden (zwei Punkte) und Annahmen (ein Punkt). Bester deutscher Club ist der Fotoclub Tele Freisen mit 14 Punkten vor dem AKF Kaufbeuren (13), den Fotofreunden Wiggensbach (neun) sowie der BSW Fotogruppe Würzburg und der Fotografischen Gesellschaft Düren (jeweils sieben Punkte).

„Ich bin stolz auf unseren Club und dessen Mitglieder“, freut sich der Tele-Vorsitzende Steffen Klos. Und er fügt hinzu: „Durch kontinuierliche Aus- und Fortbildung in unserem Verein konnten wir nicht nur den den Titel bester Club aus Deutschland sichern, auch Wolfgang Wiesen sicherte sich die einzigte in Wettbewerb verliehene Goldmedaille, was einen insgesamt großartigen Erfolg darstellt.“

Die Jury bestand aus Nobert Weber, AFIAP, Jan Schmidt (Konzertfotograf) und Maria Breit (Mediengestalterin und Werbefotografin). „Die Vielfalt der vorgelegten Fotos führte mitunter zu interessanten Fachdiskussionen unter den Jury-Mitgliedern“, so Franz Rudolf Klos, doch am Ende sei man sich darin einig gewesen, mit den ausgezeichneten Arbeiten eine gute Auswahl getroffen zu haben. Die Preisverleihung und Ausstellung zu diesem Wettbewerb findet am Sonntag, 10. Mai, in Dresden statt.