Feuer in Freisen : Unbekannte fackeln Bücherbaum ab

In Vollbrand: So fanden die Wehrleute den Bücherbaum vor. Foto: Dirk Schäfer

Freisen Nichts mehr übrig ist vom Bücherbaum in Freisen. Unbekannte haben ihn am Freitagabend angezündet.

Entsetzt hat sich am Samstag Freisens Ortsvorsteher Matthias Bottelberger gezeigt. „Ich finde hierfür keine Worte mehr“, schreibt er auf seiner Facebook-Seite. Grund dafür war ein Vorfall am Vorabend. Unbekannte haben am Freitag den Bücherbaum auf dem Alois-Stock-Platz abgefackelt, er brannte völlig aus. Um 22.37 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Wehrleute vom Löschbezirk Freisen stand der Bücherbaum bereits in Vollbrand. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet, teilt Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer mit. Die Schulstraße war teilweise gesperrt.