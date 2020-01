Einsatz in Freisen : Einsatzkräfte löschen Feuer im Innenraum eines Mazdas

Freisen Der Wagen war auf einem Mitfahrerparkplatz an der A 62 abgestellt, in der Nähe eines anderen Autos. Durch rasches Eingreifen blieb letzteres verschont.

Früher Einsatz am Mittwochmorgen für die Feuerwehrleute in Freisen. Wie Kreisbrandinspekteur Dirk Schäfer berichtet, schrillten die Melder seiner Kollegen gegen 5 Uhr los. Es ging zu einem brennenden Fahrzeug, das auf dem Mitfahrerparkplatz an der A 62 in Richtung Baumholder abgestellt war.