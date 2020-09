Biomasseheizwerk Baumholder läuft : 30 000 Megawattstunden Wärme sind erzeugt

Baumholder Seit Dezember erzeugt die Anlage Wärme für die amerikanischen Liegenschaften in der Westrich-Stadt.

Anfang Dezember 2019 wurde das Biomasseheizwerk des Energieversorgers OIE in Baumholder angefeuert. Dieses Anfeuern unterscheide sich kaum zum früheren Entzünden des Küchenherdes mit Papier und Holzspänen, teilt eine OIE-Sprecherin mit. Nachdem das Einheizen des Kessels erfolgreich verlief, sollte die Anlage im April offiziell mit einer Feierstunde in Betrieb genommen werden. Die Veranstaltung war jedoch – wie so viele ihrer Art – der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen (wir berichteten). Dennoch läuft die Anlage seit Inbetriebnahme erfolgreich und hat seit Dezember vergangenen Jahres fast 30 000 Megawattstunden Wärme für die amerikanischen Liegenschaften in der Westrich-Stadt erzeugt. „Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung, die das Biomasseheizwerk bisher erarbeitet hat“, so OIE-Vorstand Ulrich Gagneur.

Erst kürzlich machten sich Greg Williams und Rodney Arend von der US Army vor Ort ein Bild, ließen sich den Anlagenbetrieb erläutern und waren begeistert vom Heizwerk. Schließlich verfügt die Anlage über die modernste Technik und den höchsten Automatisierungsgrad, um sie sicher, effizient und mit geringem Personaleinsatz zu betreiben, so die Sprecherin. „It’s beautyful,“ sagte Williams bereits, als er aus dem Auto ausstieg und die Anlage von Weitem betrachtete. Beide Besucher betonten, dass es eine Wärmeerzeugung dieser Art an keinem anderen Army-Standort – selbst in den USA – gebe. Am 1. April 2019 war der offizielle Spatenstich für das Neun-Millionen-Euro-Projekt erfolgt, alle Baumaßnahmen liefen nach Plan. „Das war eine ganz starke Teamleistung unserer Wärmeabteilung. Wir haben es ihnen zu verdanken, dass wir es in noch nicht einmal einem Dreivierteljahr geschafft haben, die Anlage zu errichten und in Betrieb zu nehmen, und das mit einer Auftragsvergabe zum großen Teil an hiesige Unternehmen. So geht regionale Wertschöpfung“, freut sich der OIE-Vorstand. Das im Heizwerk verwendete Altholz stammt aus einem Umkreis von rund 50 Kilometern. Insgesamt ist es möglich, die Anlage drei bis fünf Tage durchgehend ohne Holzlieferung zu betreiben.