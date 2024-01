Eis und Schnee im St. Wendeler Land Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Weniger Glück hatten drei Autofahrer in der Gemeinde Freisen. Dort kam ein Fahrer auf der L 122 zwischen Haupersweiler und Oberkirchen infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneeglatten Strecke von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch entgegen zu steuern geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Dieses wurde von der Fahrbahn geschleudert und kam auf dem Dach liegen. Der Geschädigte wurde zur medizinischen Abklärung mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Etwas glimpflicher, jedoch auch mit Verletzung, endete die Fahrt für eine Frau auf der Ausfahrt der A62 in Freisen. Schnee- und glättebedingt geriet diese ins Rutschen und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug wurde zurückgeschleudert und kollidierte auf der anderen Fahrbahnseite mit der Schutzplanke. Die Fahrerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw sowie den Schutzplanken entstand Sachschaden.