Fußball-Landesliga : Oberkirchen-Grügelborn verlängert mit Meistertrainern

Auch Lukas Biehl hält der Spielgemeinschaft weiter die Treue. Foto: Maurer

Grügelborn Bei Fußball-Landesligist SG Oberkirchen-Grügelborn werden Lukas Biehl und Pascal Schmidt weiterhin als Spielertrainer-Duo agieren.

Die Verträge sind unterschrieben, die Tinte ist getrocknet. Die SG Oberkirchen-Grügelborn aus der Fußball-Landesliga Nord wird auch in der Saison 2021/22 ihrem Spielertrainer-Duo vertrauen: Pascal Schmidt und Lukas Biehl haben beim Aufsteiger verlängert.

„Wir wollten frühzeitig die Weichen für die neue Saison stellen. Gerade jetzt, in der Corona-Situation, wo man nicht so genau weiß, wie es weiter geht“, erklärt Jannik Bettinger, der die SG gemeinsam mit Jörg Schreier als Vorsitzender anführt. „Zudem spricht die letzte Runde ja für sich“, ergänzt der Vorsitzende. In der Spielzeit 2019/20 wurde Oberkirchen-Grügelborn unter der Regie von Biehl und Schmidt Meister der Bezirksliga St. Wendel.

„Die Zusammenarbeit mit beiden läuft prima und von unserer Seite ist gewollt, mit den beiden als Einheimische länger zusammenzuarbeiten“, unterstreicht Bettinger. „Unser Engagement war sowohl von uns wie auch von Vereinsseite von Beginn an längerfristig angelegt“, betont auch Biehl. „Es macht uns außerdem immer noch Spaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten“, ergänzt der 28-Jährige.

Schmidt sagt: „Bei mir gab es drei Beweggründe, um zu verlängern. Zum einen bleibt das Team zusammen. Dazu hat es einen guten Altersdurchschnitt, so dass ich noch Entwicklungspotenzial sehe.“ Der 29-Jährige weiter: „Zudem war es mir wichtig, dass eine gute Lösung für das Trainerteam der zweiten Mannschaft gefunden wurde, da wir mit diesem Trainertram eng zusammenarbeiten.“ Bei der Reserve der SG (Kreisliga A Blies) werden kommende Saison Kim Dreher und Tim Schwenk in der sportlichen Verantwortung stehen.

Während ein Großteil des Landesliga-Teams Oberkirchen-Grügelborn erhalten bleibt – das berichtet Schmidt –, wird es im Sommer allerdings auch einen schmerzhaften Abgang geben: Leistungsträger Ruslan Lataev wird sich zur Spielzeit 2021/22 dem SV Nohen (A-Klasse Birkenfeld) anschließen, wo einige Verwandte von ihm spielen. Lataev schoss in 47 Spielen 25 Tore für die SG. Ein erster Neuzugang für die kommende Spielzeit steht beim Landesligisten allerdings auch schon fest: Torwart Niklas Geisenhainer wechselt von Kreisligist TuS Hirstein nach Oberkirchen-Grügelborn.

In der aktuellen Runde lief es für das Landesliga-Team der SG bis zur coronabedingtern Saisonunterbrechung sportlich nicht rund: Mit nur vier Zählern aus sieben Begegnungen ist der Aufsteiger aktuell Tabellenvorletzter. Den bislang einzigen Saisonsieg feierte die SG gleich am ersten Spieltag (4:2 gegen den VfL Primstal II). Danach blieb Oberkirchen-Grügelborn sechs Mal in Folge sieglos. Für Bettinger ist dies allerdings kein Grund zur Panik: „Wenn weitergespielt wird, habe ich keine Bedenken, dass wir in der Liga drin bleiben. Unsere Spieler haben die Qualität dafür.“

Davon sind auch Biehl und Schmidt überzeugt: „Wir haben bislang einige Spiele unglücklich verloren, in denen wir die bessere Mannschaft waren. In solchen Begegnungen auch zu punkten, ist ein Lernprozess“, findet Biehl. Dabei denkt der 28-Jährige vor allem an das 3:4 beim 1. FC Lautenbach, als der Neuling eine 3:1-Führung bis zur 75. Minute nicht über die Ziellinie brachte.

Pascal Schmidt bleibt der SG Oberkirchen-Grügelborn als Trainer erhalten. Foto: Semmler