Gedenken an die Corona-Opfer : Baum der Hoffnung wächst und gedeiht

Minister Magnuns Jung (rechts an der Rotbuche) und Ortsvorsteher Gerald Linn bestaunen den Baum der Hoffnung. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

Eitzweiler Der Eitzweiler Ortsrat hat vor einem Jahr beschlossen, in Erinnerung an die einschneidende Corona-Pandemie einen Baum der Hoffnung als Signal des Lebens am Brunnenplatz in der Eichenstraße neu zu pflanzen und ein Erinnerungsschild dort anzubringen.