Bauernmarkt in Berglangenbach Von Bauernbrot über Pesto bis zu Griechischem

Berglangenbach · (red) Das beschauliche Dorf Berglangenbach im Landkreis Birkenfeld verwandelt sich am kommenden Sonntag, 8. September, erneut in einen großen Marktplatz. Der alljährliche Bauernmarkt steht an. Das gesamte Dorf ist seit Wochen damit beschäftigt, sich für diesen besonderen Tag herauszuputzen.

04.09.2024 , 17:58 Uhr