Bauarbeiten in Freisen : Behinderungen in der Bahnhofstraße

Freisen Bauarbeiten starten an diesem Samstag in Freisen.

Aufgrund von Kabelzugarbeiten kommt es in der Freisener Bahnhofstraße ab diesem Samstag, 22. Mai, bis voraussichtlich Samstag, 19. Juni, zu Verkehrsbehinderungen. So ist an diesem Samstag die Zufahrt zur Heidestraße aus Richtung Bahnhofstraße gesperrt. Die Zufahrt ist nur aus der Schulstraße möglich. Der Verkehr wird in Einbahnstraßenregelung in die Heidestraße geführt, teilt ein Sprecher des St. Wendeler Landratsamtes mit. Ab Dienstag, 25. Mai, stehen Bauarbeiten in der Bahnhofstraße/Schulstraße an. Bis Samstag, 29. Mai, wird der Verkehr in Einbahnstraßenregelung in die Heidestraße geführt. Ab Montag, 31. Mai, ist der Bereich des Kreisverkehrsplatzes L 133/L315 sowie der Firma Hörmann betroffen. Der Verkehr wird während der Bauzeit mit Ampelregelung am Baufeld vorbeigeführt.