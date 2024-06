Jubiläum in Freisen Familiäre Atmosphäre ist das Plus

Vor 25 Jahren wurde das Altenhilfezentrum St. Remigius in Freisen, das sich in der Trägerschaft der Stiftung Hospital St. Wendel gGmbH befindet, eröffnet. Dieses besondere Jubiläum möchte man am kommenden Samstag, 22. Juni, während des traditionellen Sommerfestes feiern.

Im Sommer 1999 wurde das Altenhilfezentrum St. Remigius in Freisen eröffnet. Damals übernahm Monika Becker die Leitung des Hauses, das mitten im Wohngebiet und neben einem Spielplatz liegt und mittlerweile von viel Grün umgeben ist. Ihre Nachfolgerin Silke Becker begann 2008 ihre Laufbahn im Altenhilfezentrum in Freisen als Fachkraft im Wohnbereich, ehe die examinierte Krankenschwester, die eine Weiterbildung zur Pflegedienstleitung absolvierte, 2013 Pflegedienstleiterin wurde. Seit drei Jahren hat sie nun die Einrichtungsleitung inne: „Monika Becker hat das Haus aufgebaut, auch in Sachen Personal und ich führe diese wichtige Aufgabe seit 2021 weiter“, konstatiert Becker, die ergänzt, dass man eine sehr geringe Fluktuation habe: „Wir haben viele langjährige Mitarbeiter. Einige sind 1999 aus St. Wendel hierher gewechselt und bis zur Rente geblieben oder aber immer noch im Einsatz“, verrät sie. Und fügt hinzu, dass es für die Einrichtung spreche, dass das Personal sich wohlfühle und keinen Grund zu einem Arbeitsplatzwechsel sehe.