Ausflug in die Geschichte : Als der Polenkönig im Ostertal Tee trank

Freisen Flyer „5 x 100“ für die Gemeinde Freisen wurde vorgestellt. Ein geschichtsträchtiger Blick auf die vergangenen 500 Jahre in der Region.

Nach Tholey, Namborn, Nohfelden, Oberthal, Marpingen und Nonnweiler ist die Lokale Erzählung „5 x 100“ der Gemeinde Freisen als siebter Flyer der Reihe im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD), zitierte Landrat Udo Recktenwald (CDU) den altbekannten Satz „Wir können nur wissen wohin wir wollen, wenn wir wissen, woher wir kommen“, um damit die Wichtigkeit der Erinnerung an die eigene Geschichte zu unterstreichen. „Deshalb sind Heimatpflege und die Auseinandersetzung mit der Geschichte für den Landkreis St. Wendel schon seit längerem wichtige Themen“, so der Landrat. „Geschichte wird für die Bürger erfahrbar, wenn sie merken, sie hat mit mir vor Ort etwas zu tun“, charakterisierte Recktenwald die Ausrichtung des Flyers. Denn genau das ist es, was durch die Lokale Erzählung erreicht werden soll. Lokale Ereignisse vor dem Hintergrund der Weltgeschichte zu relativieren und sie in Zusammenhänge zu bringen, mit dem, was in den Geschichtsbüchern steht. Wie war es hier bei uns während des Dreißigjährigen Krieges? Was geschah vor Ort während der Französischen Revolution? Das sind nur zwei Beispiele.