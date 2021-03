Aktion des Ortsrates : Osterhase beschenkt Oberkircher Kinder

Oberkirchen Ortsrat hat sich eine coronakonforme Aktion ausgedacht, um den Kleinen eine Freude zu bereiten.

Der Osterhase schaut hinter einem Baum hervor. Er hat bereits ein liebevoll dekoriertes Osternest unweit des Weiselberges platziert und für Ostern geübt. Und das ist kein Einzelfall: Mehrere Oberkircher Bürger haben ihn in den zurückliegenden Tagen rund um den Weiselberg gesichtet. Einige Mitglieder des Ortsrates, unter ihnen auch Ortsvorsteher Roland Becker, sind auf österlicher Mission: „Wir unterstützen die Idee, den Kindern im Ort gerade in dieser schwierigen Zeit eine Freude zu machen“, so der umtriebige Ortsvorsteher. Auch für eine corona-konforme, nämlich kontaktlose Umsetzung der Aktion ist gesorgt: „Die Kinder beziehungsweise ihre Eltern geben bis spätestens 28. März ein leeres Osternest mit ihrem Namen und ihrer Adresse an der Tankstelle von Oliver Müller in der Ortsmitte ab. Der Osterhase befüllt das Nest und am 3. April, dem Ostersamstag, bringen zwei motorisierte Helfer dieses persönlich vorbei“, erklärt Roland Becker. Auch die Übergabe laufe ohne Berührungspunkte ab, denn die Ostergeschenke werden vor der Haustür des jeweiligen Kindes abgestellt.