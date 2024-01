Feier in der Festhalle Puzzle-Weltrekordler kommt aus Oberkirchen

Hans-Josef „Josi“ Schaadt stellte am Sonntagnachmittag, begleitet von 450 begeisterten Zuschauern, in der Festhalle in Oberkirchen einen neuen Weltrekord in der Disziplin „Schnellstes Zusammensetzen eines 54 000-Teile-Puzzles (Einzelperson)“ beim Rekord-Institut für Deutschland (RID) auf und unterbot damit die bisherige Spitzenleistung des Oberfranken Peter Schubert (Fertigstellung in 137 Tagen) um ganze 38 Tage. Um 14.36 Uhr und 53 Sekunden setzte er die letzten Puzzleteile ein und vervollständigte damit die aus 55 berühmten Gemälden bestehende Reise durch die Kunstgeschichte.