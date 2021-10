18. Naturfototage Hunsrück : Was Fotografen von ihren Reisen mitbringen

Die 18. Naturfototage Hunsrück finden vom 19. bis 21. November in der Messe Idar-Oberstein statt. Besucher dürfen sich auf verschiedene Vorträge und Bilder aus aller Welt freuen. Tickets gibt es bereits jetzt im Internet.

Auf alten Karawanenwegen durch die Sahara, an die Südspitze Amerikas zu den wilden Pumas Patagoniens, zu den Kaiserpinguinen im ewigen Eis der Antarktis, entlang der Goldgräberrouten im Norden Kanadas, im alten T1-Bulli einmal quer durch Europa von Istanbul zum Nordkap – all dies und noch mehr können Besucher auf den 18. Naturfototagen Hunsrück von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. November, in der Messe Idar-Oberstein erleben. Hinzu kommen zwei Ausstellungen und eine Fotoshow. „Der Veranstaltungsort bietet hinsichtlich Räumlichkeiten, technischer Ausstattung und Logistik optimale Voraussetzungen und kann aufgrund der großzügigen Dimensionen alle Hygienebestimmungen optimal erfüllen“, sagt Mirko Arend, Geschäftsführer der Messe Idar-Oberstein.

Bei ihrem „Abenteuer Sahara“ begleiten die Zuschauer Andrea Nuß 700 Kilometer auf alten Karawanenwegen. Mit ihr erleben die Zuschauer Abenteuer voller Herausforderungen, Sandstürme, Wassermangel und strapaziöser Märsche durch öde Schotterfelder, aber auch die Wüste in ihrer ganzen Schönheit und Magie oder in der Oase Siwa das mystische Fest der Sufis unter dem Oktober-Vollmond.

Ein weiterer Vortrag führt mit Sebastian Caspary in den „wahren Norden“ entlang der Goldgräberroute am Yukon und in die Weiten Alaskas. In einer Wildnis mit einer einzigartigen Tierwelt und Landschaften von gewaltiger Ausdehnung erleben die Besucher Grizzlybären beim Lachsfang im Katmai-Nationalpark, Wale im Golf von Alaska sowie die vielfältige Flora und Fauna des Denali Nationalparks zu verschiedenen Jahreszeiten. Im Yukon geht es über die Goldgräberstadt Dawson City auf mehr als 700 Kilometer Schotterpiste nach Inuvik und an den arktischen Ozean.