Fotoclub Tele Freisen : Fotopreis zum Thema Lebensraum Wasser

Idyllischer Sonnenuntergang am Biotop Beeden, aufgenommen von Thomas Reinhardt, Mitglied des Fotoclubs Tele Freisen. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken/Freisen Der Fotoclub Tele Freisen und das das Umweltministerium rufen die Saarländer zum Mitmachen auf.

Das Saarland hat mit seinen Wiesen, Wäldern und Gewässern jede Menge reizvolle Natur zu bieten. Ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna sind unsere Bäche, Flüsse, Weiher und Seen. Darauf will das Saar-Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz jetzt den Blick lenken und ruft, gemeinsam mit dem Fotoclub Tele Freisen, den Naturfotowettbewerb „Flüsse und Gewässer im Saarland“ ins Leben.

„Jeden Tag sind zahlreiche Menschen in der Natur unterwegs, nehmen Flora und Fauna für selbstverständlich, verändern Gelände und Landschaften, gestalten sie und hinterlassen ihre Spuren in unserer Umwelt“, heißt es vom Veranstalter zum Umwelt-Fotopreis. Diese Natur, ob von Menschhand verändert oder naturbelassen, dient wiederum anderen als Inspiration für ihre Arbeit. Mit der Kamera sind sie lautlos unterwegs und halten die Schönheit unserer Natur fest – und oft schlummern diese Fotos ungesehen von der Öffentlichkeit auf Handys, Festplatten und in Fotoalben – obwohl sie es wert sind, gezeigt zu werden.