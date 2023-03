Freiherr-vom-Stein-Medaille Fünf Kommunalpolitiker geehrt

Fünf Lokalpolitiker aus dem Kreis haben sich in den vergangenen Jahren um die kommunale Selbstverwaltung verdient gemacht. Dafür ist ihnen jetzt im historischen Sitzungssaal des Landratsamtes die Freiherr-vom-Stein-Medaille-überreicht worden. „Wir zeichnen damit Menschen aus, die in unserer Gesellschaft eine Vorbildfunktion innehaben, nicht zuletzt durch ihr jahrzehntelanges Engagement für die Allgemeinheit“, erläuterte der Innen-Staatssekretär Torsten Lang (SPD) eingangs seiner Laudatio. Die Geehrten aus dem Landkreis St. Wendel „haben Verantwortung übernommen, um sich mit den Aufgaben und Herausforderungen der Kommunen auseinanderzusetzen und konstruktiv an erfolgreichen Lösungen mitzuarbeiten. Dafür haben sie herzlichen Dank, tiefen Respekt und große Anerkennung verdient“, so Lang. Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD) betont die große Bedeutung solchen Engagements für die demokratische Grundordnung: „Eine lebendige und funktionstüchtige Demokratie zeichnet sich durch die aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger aus“. Heinrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein, der Namensgeber der Auszeichnung, habe vor langer Zeit festgestellt, dass staatliches Wirken ohne deren Mitwirkung nutzlos und erfolglos sei. Staatssekretär Lang konstatiert: „Die fünf Geehrten sind Vorbilder, was den kommunalen Bereich angeht“.