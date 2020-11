Bilder aus dem St. Wendeler Land : Von Sommertagen mitten im November

St. Wendel Die SZ-Leser waren wieder einmal mit ihren Kameras im St. Wendeler Land unterwegs – diesmal während sommerlicher Herbststunden.

Der sonst eher triste und nasse November hat uns in diesem Jahr teilweise wunderbare Sonnentage beschert. Mit Temperaturem nah an der 20-Grad-Marke. An solchen Tagen machte es unseren SZ-Leserreportern besonders Spaß, bepackt mit der Kamera durch die Natur zu ziehen. Entstanden sind dabei wunderbare Bilder. Eine Auswahl davon ist auf dieser Seite zu sehen.