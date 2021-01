Biotop- und Artenschutz : Abholzen „ökologisch und betriebswirtschaftlich unsinnig“

Kastel Aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes werden keine Bäume mehr gefällt. Vielmehr gehörten waldtypische Gefahren zur Lebenswirklichkeit – auch für Menschen.

Die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Saar-Hochwald hat darauf aufmerksam gemacht, dass sie, soweit sie in den Privatwäldern mit Arbeiten beauftragt wird, kranke und abgestorbene Bäume überwiegend nicht mehr fällt – aus Gründen des Biotop- und Artenschutzes. Vielmehr dürfen die Bäume altern, absterben, sich zersetzen und so zu einer Verbesserung der ökologischen Qualität des Waldes führen. Deshalb bestehe immer die Gefahr, dass Äste oder Baumteile herabfallen oder auch ganze Bäume umfallen, teilt der FBG-Vorsitzende Klaus Borger mit.

Die FBG Saar-Hochwald, die auch im Landkreis St. Wendel aktiv ist, betrachtet verschiedene Verlautbarungen und Aktionen von verantwortlicher Stelle nach eigener Aussage mit Unverständnis und Sorge. Denn dort würde der Eindruck erweckt, Waldbesitzer würden durch Maßnahmen zur Verkehrssicherung Vollschutz garantieren. „Dies ist nach Auffassung der FBG ein völlig falscher Ansatz. Der Waldbesucher soll sich sehr wohl im Klaren sein, dass er sich in der Natur bewegt und ein Waldbesuch auch waldtypische Gefahrenquellen haben kann. Die Forstbetriebsgemeinschaft will, dass die Waldbesucher sich nicht nur in den Wäldern erholen, sondern diese auch mit Respekt und der gebotenen Aufmerksamkeit besuchen“, unterstreicht Klaus Borger.