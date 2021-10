Arbeit in Corona-Krise : Fördervereins dankt Kollegium des Cusanus-Gymnasiums

St Wendel Ja, ist denn heute schon Weihnachten? So oder so ähnlich wird das Kollegium des Cusanus-Gymnasiums wohl gedacht haben, als Isabelle Klein, Vorstandsmitglied des Fördervereins, und Ruth Meyer, die Vorsitzende des Fördervereins, der Schule einen Besuch abstatteten.

Ruth Meyer sprach dem Kollegium des Cusanus-Gymnasiums im Namen des Fördervereins Dank und Anerkennung aus für die Arbeit, die die Lehrer des Cusanus-Gymnasiums seit der Zeit vom 13. März 2020 bis jetzt im Zusammenhang der Corona-Pandemie geleistet haben. „Die Schule war von Anfang sehr gut aufgestellt und konnte so trotz aller Widrigkeiten im Lockdown den Schülerinnen und Schülern ein Lernen von zu Hause ermöglichen, was anfangs seinesgleichen im Saarland suchte. Alle Kolleginnen und Kollegen zogen an einem Strang und nutzten die technischen Möglichkeiten von moodle über nextcloud bis hin zu MS teams, um mit Hilfe von am regulären Stundenplan orientierten Videokonferenzen, den bestmöglichen Fernunterricht zu offerieren“, erinnert sich Holger Büch an die massive Kraftanstrengung, die sein Kollegium zu stemmen hatte.„Natürlich kann kein noch so guter Distanzunterricht den klassischen Präsenzunterricht ersetzen. Vor allem die Schule als Ort des sozialen Miteinanders und der Begegnung lassen sich niemals in Videokonferenzen kompensieren oder gar abbilden. Aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht“, so der kommissarische Schulleiter. Isabelle Klein ergänzte ihre Worte des Dankes mit einer kurzen Anekdote: „Irgendwann nach ein paar Tagen im Lockdown klingelte das Telefon bei uns zu Hause und ein Lehrer meldete sich am anderen Ende der Leitung. ,Was macht Ihr Sohn?‘