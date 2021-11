Saar-Astronaut muss sich gedulden : Weltraumflug von Matthias Maurer erneut verschoben – auch neuer Termin steht auf der Kippe

Update Der Start-Krimi geht in die nächste Runde: Die Mission des saarländischen Esa-Astronauten Matthias Maurer wird wieder verschoben. Einen neuen Termin gibt es schon, aber auch der könnte noch mal gekippt werden.

Bereits vor zwei Tagen verkündete die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa, dass der für Mittwoch geplante Start auf Samstag, 6. November, 23.36 Uhr Ortszeit in den USA – also in Deutschland Sonntagmorgen um 4.36 Uhr verlegt werden muss. Es gebe ein „kleineres medizinisches Problem“ bei einem der vier Crew-3-Mitglieder, hieß es. Nun wurde der Start des deutschen Astronauten zur ISS ist erneut verschoben worden. Der 51-jährige Saarländer solle nun frühestens am Montag den 8. November (21.51 Uhr Ortszeit, 9. November 3.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit) gemeinsam mit drei Nasa-Kollegen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida aus starten, teilte die Nasa am Donnerstag mit. Eine endgültige Entscheidung solle in den kommenden Tagen fallen.