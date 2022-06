Großer Tag : Firmung in St. Anna

Bischof Dr. Stephan Ackermann legt bei der Firmung die rechte Hand auf den Kopf des Firmlings ....in dem Fall ist es Tim Schmelzer. Foto: B&K/Bonenberger / B&K

Bischof Stephan Ackermann hat am Sonntag jungen Christen aus der Pfarreiengemeinschaft St. Wendel das Sakrament der Firmung gespendet. Der Gottesdienst war am Morgen in der Pfarrkirche St. Anna.

