DVD-Tipp : Feuerwehrmann ist jetzt Filmheld

St. Wendel In einer ungewohnten Rolle zeigt sich Feuerwehrmann Sam. Er wird für den Film entdeckt. „Feuerwehrmann Sam – Plötzlich Filmheld“ ist gerade auf DVD erschienen.

Zum Inhalt: Als Sam einen außer Kontrolle geratenen Öl-Tankwagen zum Stehen bringt, rettet er wieder einmal das Küstenstädtchen Pontypandy aus einer brenzligen Lage. Mandy und Sarah filmen diese mutige Rettungsaktion für ihre neue Website, woraufhin das Video ein Riesen-Hit wird. Auch der Hollywood Regisseur, Don Sledgehammer, wird darauf aufmerksam und ist von Sam begeistert. Genau solch einen Helden braucht er für seinen nächsten Film. Nach anfänglichem Zögern wird Sam von Brandmeister Boyce überredet, die Hauptrolle anzunehmen. Doch am Filmset trifft er auf Flex Dexter, seinen neidischen Schauspielkollegen, der ihm das Leben schwer macht und dabei selbst vor gefährlicher Sabotage nicht zurückschreckt. Auch die beiden selbsternannten Special-Effects-Spezialisten Mike und Joe sorgen unfreiwillig für so manche Überraschung. Wird es Sam gelingen, trotz aller Hindernisse als Filmheld durchzustarten und zugleich mit seinem Team weiterhin für die Sicherheit in Pontypandy zu sorgen?