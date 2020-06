St. Wendel 1927 freiwillige Feuerwehrleute sorgen in 59 Löschbezirken des St. Wendeler Landes für den Schutz der Menschen bei Bränden, helfen bei Unfällen, rücken bei Sturm und Regen aus.

Diese Zahl nannte Roland Demke, Leitender Branddirektor aus Würzburg, am Montagabend im Kreistag. Dieser tagte in der Aula des Wendalinum-Gymnasiums und befasste sich mit dem Brandschutz im Landkreis St. Wendel.

Der Experte Demke stellte die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes vor. Dabei ging es um die notwendige Ausstattung der Wehren, die Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg aber auch um die Personalstärke. Und die ist gut in der Region. „Wir haben genügend ehrenamtliche Feuerwehrleute“, betonte Demke. Würden deren ehrenamtliche Aufgaben von Berufsfeuerwehren in den Gemeinden wahrgenommen, so müssten die Kommunen allein an Personalkosten 16,6 Millionen Euro im Jahr aufwenden, hat der Brandschutzexperte ausgerechnet: „Das ist die Dividende des Ehrenamtes.“