Brandursache unklar Seniorenheim-Mitarbeiter verhindern Feuer-Katastrophe

110 Hilfskräfte waren am Dienstagabend im Einsatz, nachdem in einem Zimmer eines Seniorenheims in St. Wendel ein Feuer ausgebrochen war. Insgesamt 23 Personen kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, die meisten konnten jedoch noch am gleichen Abend beziehungsweise am Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen.

Foto: dpa/Marcel Kusch