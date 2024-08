Einsatz am Samstagabend Feuerwehr löscht brennendes Gartenhaus in Bosen

Bosen · Die Feuerwehr hat am späten Samstagabend ein in Flammen stehendes Gartenhaus in der Bostalstraße in Bosen löschen müssen. Wie ein Sprecher der Wehr mutmaßt, könnte ein Blitzeinschlag die Ursache für das Feuer gewesen sein.

25.08.2024 , 12:19 Uhr

Ursache für das Feuer in Bosen könnte ein Blitzeinschlag gewesen sein, vermutet ein Sprecher der Wehr. Insgesamt 65 Einsatzkräfte waren dort am Samstagabend vor Ort. Foto: Daniel Gisch