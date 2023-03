Für die Schüler im Saarland Ferien-Open-Air zurück in St. Wendel

St · Max Giesinger oder Joris begeisterten bereits die Fans in St. Wendel. Dann kam die Unterbrechung. Pandemiebedingt mussten die saarländischen Schülerinnen und Schüler drei Jahre, nämlich 2020, 2021 und 2022, verzichten, jetzt können sie am letzten Schultag vor den Sommerferien wieder mit Chartstürmern in die Großen Ferien hinein feiern: Das SR Ferien-Open-Air St. Wendel kann dieses Jahr am Freitag, 21. Juli, endlich wieder stattfinden, teilt ein Sprecher der Stadtverwaltung mit.

24.03.2023, 10:08 Uhr

2019 begeisterte Max Giesinger in St. Wendel, der den Kontakt zum Publikum suchte. Wer in diesem Jahr kommt, steht noch nicht fest. Foto: B&K/Bonenberger/