FCS-Fanclub Lupalaver Nordsaar Wie die Fans die Pokalsensation feierten

Am Dienstag haben die Kicker des 1. FC Saarbrücken den dritten Bundesligisten nassgemacht und sind nach dem 2:1 über Borussia Mönchengladbach ins DFB-Pokalhalbfinale einzogen. Und die Pokalsensation ist am Mittwoch in der Winterbacher Gaststätte Max und Moritz mit einer blau-schwarzen Fan-Party gefeiert worden. Der Eingang ist mit Fahnen des Drittligisten dekoriert und drin skandieren die Anhänger „F, F, FCS“. 50 Liter Freibier und ein Bergmannsfrühstück (Lyoner und Weck) spendiert Wirt und FCS-Fan Bernd Gerber.