Fußball-Verbandsliga Verbandsliga: Auf Freisen wartet sofort ein Knaller

Der FC Blau-Weiß St. Wendel, Tabellen-13. mit 16 Punkten, muss am Sonntag um 15 Uhr bei Spitzenreiter Palatia Limbach ran. Nachdem Matthias Stumpf in der Winterpause sein Traineramt niedergelegt hat, trägt Fundu Kamu nun die alleinige sportliche Verantwortung. „Ich werde nur noch Trainer an der Seitenlinie fungieren“, sagt Kamu, der zuvor als Spielertrainer am Ball war. Mit dem 18-jährigen Angreifer Elias Mazietele (U 19 der SV Elversberg) hat Aufsteiger St. Wendel noch ein Talent an Land ziehen können. „Die Jungs sind fit, wir wollen beim Tabellenführer überraschen“, sagte Kamu.