Fastnachtstermine im St. Wendeler Land : Gut gefülltes Fastnachts-Wochenende naht

Die Showtanzgruppe Ü30 entführte vor Corona die Narren in Überroth zur Hüttengaudi in die Berge. In diesem Jahr steht wieder eine Kappensitzung an. Foto: Frank Faber

St Wendel Überblick über die Fastnachtstermine im St. Wendeler Land: Sitzungen, Umzüge, Partys.

Nach abgespeckten Corona-Jahren wollen die Narren nun wieder voll durchstarten. Auch im St. Wendeler Land. Die erste Sitzung ist bereits in Oberkirchen gelaufen, ein erstes intensiveres Fastnachts-Wochenende steht bevor. Die SZ veröffentlicht diese, soweit sie vorliegen, in regelmäßigen Abständen im Fastnachts-Kalender.

Gemeinde Freisen

Freisen Kappensitzungen des KV Freisen am 4. und 11. Februar jeweils ab 19.11 Uhr im Kolpinghaus. – Umzug an Rosenmontag, 20. Februar, 14.11 Uhr.

Oberkirchen Kappensitzung der OKG am 28. Januar, um 20 Uhr. Restkarten bei Günter Glöckner, Telefon (0 68 55) 8 53.

Gemeinde Marpingen

Marpingen Rosenmontagsumzug um 14.11 Uhr. Danach Gaudi in der Aula des Schulzentrums mit Live-Musik von den Hüttenrockern.

Alsweiler In seinem Jubiläumsjahr (100 Jahre) lädt der Theater- und Karnevalverein Alsweiler zu zwei Kappensitzungen ins örtliche Pfarrheim: am 4. und 11. Februar, jeweils ab 19.11 Uhr. Kartenvorverkauf am 28. Januar zwischen 10 und 12 Uhr, Eintritt: zehn Euro. An Fastnachtssonntag, 19. Februar: Kinderfaschingsumzug des SCA ab 14.11 Uhr, anschließend Party im örtlichen im Pfarrheim bei freiem Eintritt.

Urexweiler Kappensitzungen des KV Urexweiler in der Mehrzweckhalle an den Samstagen, 28. Januar und 4. Februar, Einlass jeweils 18.30 Uhr. Tickets erhältlich im Netzt unter der Adresse www.ticket-regional.de oder an der Abendkasse (solange der Vorrat reicht). Kinderkappensitzung am Samstag, 11. Februar, um 15.11 Uhr.

Gemeinde Namborn

Hirstein Herschdemer Gutzjezug an Fastnachtsamstag, 18.Februar.

Gemeinde Nohfelden

Nohfelden Kappensitzung der Nohfelder Fastnachts-Freunde am Samstag, 11. Februar, ab 20.11 Uhr in der Turnhalle am Kindergarten, zweite Sitzung am Samstag, 18. Februar, 20.11 Uhr. Karten im Vorverkauf: am Sonntag, 5. Februar, ab 18 Uhr im Gasthaus Weider und ab Dienstag, 7. Februar, bei Ediths Friseurstübchen, Buchwaldstraße 31.

Sötern Prunk-Galakappensitzung der Arbeitsgemeinschaft Söterner Vereine unter dem Motto: „Wilder Westen“ am Samstag, 4. Februar, 20.11 Uhr. Karten für neun Euro im Vorverkauf im Frischemarkt Sötern oder für zehn Euro an der Abendkasse. – Samstag, 18. Februar, 14.30 Uhr, Narrhalla Sötern: Kindermaskenball. Eintritt frei. – Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr: Fastnachtsumzug durch Söterns Straßen, anschließend närrisches Treiben in der Narrhalla (Mehrzweckhalle) mit Livemusik der Band Partysound. Eintritt frei.

Gemeinde Nonnweiler

Nonnweiler Kappensitzung der Kolping-Kappelle Nonnweiler/Bierfeld am Fastnachtssamstag, 18. Februar, in der Kurhalle. Einlass 19 Uhr, Eintritt acht Euro. – Rathauserstürmung in Nonnweiler am Donnerstag, 16. Februar, um 17.11 Uhr.

Otzenhausen Otzema Spektakulum mit Showtänzen und Vorträgen am Samstag, 28. Januar. Vorverkauf in Karos Lädchen. Die Tickets kosten neun Euro. Los geht es um 20.11 Uhr in der Hunnenringhalle in Otzenhausen, Einlass ab 19 Uhr.

Schwarzenbach Kappensitzung der Pfarrkapelle Schwarzenbach am Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr.

Primstal Kappensitzung der KIPFAKA „Götter im Olymp“ am Samstag, 28. Januar, 20.11 Uhr MZH Primstal. – Kinderkappensitzung: Sonntag, 19. Februar, 15.11 Uhr im Pfarrsaal, Eintritt: Erwachsene zwei Euro, Kinder frei

Gemeinde Oberthal

Oberthal Eulenball des Oberthaler Carneval Vereins am Fetten Donnerstag, 16. Februar, ab 19.11 Uhr in der Bliestalhalle in Oberthal. Eintritt: sieben Euro. – Gala-Prunksitzungen des Oberthaler Carneval Vereins an den Samstagen, 4. und 11. Februar, jeweils 19.30 Uhr, in der Bliestalhalle in Oberthal. Eintritt: 15 Euro (zwölf für Mitglieder). Kartenvorverkauf: täglich jeweils von 18 bis 20 Uhr in der Bliestalhalle. – Kinderkappensitzung des Oberthaler Carneval Vereins am Sonntag, 5. Februar, ab 15.11 Uhr. Eintritt kostete für Erwachsene drei Euro, für Kinder zwei Euro.

Stadt St. Wendel

Hoof Kappensitzungen der UHG Hoof am 4. und am 11. Februar, jeweils um 19.11 Uhr im Kultur-Hoof.

Marth siehe Niederkirchen

Niederkirchen Kappensitzung der Dorfgemeinschaft Marth und des Freizeitclubs Saal unter dem Motto „Es war einmal in Marth und Saal, ein Märchenwald im Ostertal“ am Samstag, 18. Februar, um 19.11 Uhr im Kulturzentrum Niederkirchen. Vorverkauf bei Karins Weinlädchen in Niederkirchen.

Niederlinxweiler Der FCN/Karneval bietet drei närrische Veranstaltungen an: Prunksitzung am Samstag, 11. Februar, um 20.11 Uhr in der Breitwieshalle. Kartenvorverkauf am Samstag, 28. Januar, ab 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Die „N8 der Narren“ am Fastnachtssamstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr, Breitwieshalle. Gemeinsame Kinderkappensitzung mit dem MV Niederlinxweiler am Rosenmontag in der Breitwieshalle. Einlass 14.11 Uhr, Beginn 15.11 Uhr.

Saal siehe Niederkirchen

St. Wendel Fastnacht der kfd St. Anna am Freitag und Samstag, 10./11. Februar, je 20.11 Uhr im Kulturzentrum Alsfassen. Motto: „Doppelt gemoppelt“. Vorverkauf am Mittwoch 1. Februar, von 17 bis 19 Uhr im Pfarrheim St. Anna, Dechant-Gomm-Straße. Karten sind auch im Blumengeschäft Christa Groß Karten erhältlich. – Fastnachtsumzug am Sonntag, 19. Februar, 14.11 Uhr.

Dörrenbach Die Grün-Weiße Nacht der Sportfreunde Dörrenbach, Kappensitzung am Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus.

Gemeinde Tholey

Hasborn-Dautweiler Ha-Dau-KV bittet zur Jubiläums-Kappensitzung: Samstag, 4. Februar, 19.11 Uhr, Kulturhalle Hasborn. Kinderfasching: Sonntag 12. Februar, 15.11 Uhr, Kulturhalle Hasborn.

Scheuern Kappensitzung der Vereinsgemeinschaft Spätzünder Scheuern am Samstag, 11. Februar, 19.11 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Scheuern, Schulstraße 24.

Tholey Kappensitzungen der Karnevalsgesellschaft 1875 unter dem Motto „Tholey – Das Fenster zur Welt“: an den Samstagen, 28. Januar und 11. Februar, jeweils um 20.11 Uhr im Freizeithaus St. Mauritius. – Am Fetten Donnerstag, 16. Februar, 16.11 Uhr: Rathauserstürmung in Tholey. Mit Anklage der politisch Verantwortlichen, Vorstellung der Prinzenpaare der Gemeinde Tholey, Tanzeinlagen der Garden und Musik von Blechhaufen. Im Anschluss: Treff der Garden im Freizeithaus St. Mauritius.

Überroth-Niederhofen Kappensitzungen am Freitag und Samstag, 3. und 4. Februar, jeweils 19.11 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus. – Kinderkappensitzung am Sonntag, 12. Februar, 15.11 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus. Rosenmontagsumzug am 20. Februar um 14.11 Uhr.

Theley Karnevalssitzung der Karnevalsgesellschaft Lach Mit am Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr, in der Sport- und Kulturhalle in Theley. Eintritt: acht Euro. – Kinder-Karneval am Sonntag, 12. Februar, 15.11 Uhr in der Sport- und Kulturhalle in Theley. Kinder von drei bis 15 Jahren zahlen zwei Euro, alle ab 16 Jahren drei Euro. Vorverkauf am Samstag, 28. Januar, 15.11 Uhr, im Bistro am Brühlweiher. – Faasendumzug der Narrekäpp in Theley am Freitag, 17. Februar, 15. 11 Uhr. – Gaudi-Kappensitzung der Narrekäpp im beheizten Festzelt auf dem Keltenplatz Theley. Eintritt drei Euro.

Auch in Hirstein wird es wieder einen Fastnachtsumzug geben. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos