Fastnachtstermine im St. Wendeler Land : Narren stehen in den Startlöchern

Die Garden proben schon wieder fleißig für die Sitzungen in den kommenden Wochen. Foto: Josef Bonenberger

St Wendel Überblick über die Fastnachtstermine im St. Wendeler Land: Sitzungen, Umzüge, Partys.

Nach abgespeckten Corona-Jahren wollen die Narren nun wieder voll durchstarten. Auch im St. Wendeler Land. Die ersten Termine stehen schon fest. Die SZ veröffentlicht diese, soweit sie vorliegen, in regelmäßigen Abständen im Fastnachts-Kalender.

Gemeinde Freisen

Info Termine für den Fastnachtskalender Der närrische Kalender beinhaltet die Termine, die der SZ vorliegen. Planen auch Sie eine Kappensitzung, einen Umzug oder eine Fastnachtsparty? Dann schreiben Sie uns; entweder per mail an redwnd@sz-sb.de oder per Post: Saarbrücker Zeitung, Redaktion, Mia-Münster-Straße 8, 66606 St. Wendel.

Freisen Kappensitzungen des KV Freisen am 4. und 11. Februar jeweils ab 19.11 Uhr im Kolpinghaus.

Gemeinde Marpingen

Alsweiler In seinem Jubiläumsjahr (100 Jahre) lädt der Theater- und Karnevalverein Alsweiler zu zwei Kappensitzungen ins örtliche Pfarrheim: am 4. und 11. Februar, jeweils ab 19.11 Uhr. Kartenvorverkauf am 21. und 28. Januar zwischen 10 und 12 Uhr, Eintritt: zehn Euro. An Fastnachtssonntag, 19. Februar: Kinderfaschingsumzug des SCA ab 14.11 Uhr, anschließend buntes Treiben im örtlichen im Pfarrheim bei freiem Eintritt.

Gemeinde Namborn

Hirstein Herschdemer Gutzjezug an Fastnachtsamstag, 18.Februar.

Gemeinde Nonnweiler

Otzenhausen Otzema Spaktakulum mit Showtänzen und Vorträgen am Samstag, 28. Januar. Vorverkauf in Karos Lädchen. Die Tickets kosten im Vorverkauf sowie an der Abenkasse neun Euro. Los geht es um 20.11 Uhr in der Hunnenringhalle in Otzenhausen, Einlass ab 19 Uhr.

Schwarzenbach Kappensitzung der Pfarrkapelle Schwarzenbach am Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr.

Stadt St. Wendel

Marth siehe Niederkirchen

Niederkirchen Kappensitzung der Dorfgemeinschaft Marth und des Freizeitclubs Saal unter dem Motto „Es war einmal in Marth und Saal, ein Märchenwald im Ostertal“ am Samstag, 18. Februar, um 19.11 Uhr im Kulturzentrum Niederkirchen. Vorverkauf bei Karins Weinlädchen in Niederkirchen.

Niederlinxweiler Der FCN/Karneval bietet drei närrische Veranstaltungen an: Prunksitzung am Samstag, 11. Februar, um 20.11 Uhr in der Breitwieshalle. Kartenvorverkauf am Samstag, 28. Januar, ab 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Die „N8 der Narren“ am Fastnachtssamstag, 18. Februar, ab 20.11 Uhr, Breitwieshalle. Gemeinsame Kinderkappensitzung mit dem MV Niederlinxweiler am Rosenmontag in der Breitwieshalle. Einlass 14.11 Uhr, Beginn 15.11 Uhr.

Saal siehe Niederkirchen

St. Wendel Fastnacht der kfd St. Anna am Freitag und Samstag, 10./11. Februar, je 20.11 Uhr im Kulturzentrum Alsfassen. Motto: „Doppelt gemoppelt“. Vorverkauf an den Mittwochen, 25. Januar und 1. Februar, je von 17 bis 19 Uhr im Pfarrheim St. Anna, Dechant-Gomm-Straße. Ab 26. Januar sind im Blumengeschäft Christa Groß (Alsfassener Straße 40) ebenfalls Eintrittskarten erhältlich.

Gemeinde Tholey

Hasborn-Dautweiler Ha-Dau-KV bittet zur Jubiläums-Kappensitzung: Samstag, 4. Februar, 19.11 Uhr, Kulturhalle Hasborn. Kinderfasching: Sonntag 12. Februar, 15.11 Uhr, Kulturhalle Hasborn.

Scheuern Kappensitzung der Vereinsgemeinschaft Spätzünder Scheuern am Samstag, 11. Februar, 20.11 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Scheuern, Schulstraße 24.