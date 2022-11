Wochenkolumne : Als das Virus sich Kulturgut aneignete

Wolle mer se reinlasse? Das ist nicht einfach zu beantworten. Denn längst nicht jeder ist ein Fasendbooz und also begeistert, dass am Freitag um 11.11 Uhr auf dem Schaumberg die fünfte Jahreszeit eingeläutet wurde.

Ich schon, auch wenn ich die großen (oft überlangen) Galaprunkkappensitzungen scheue wie der Teufel das Weihwasser. Das liegt aber daran, dass mein Chef mich in meinen Anfangsjahren als Journalist von einer Sitzung zur nächsten gescheucht hat. Manchmal waren es vier an einem Wochenende. Das war zu viel des Guten, eine Überdosis Narretei quasi. Und jetzt kann ich da nicht mehr hin. Freuen tue ich mich aber trotzdem auf Fastnacht. Vor allem, weil die Hoffnung besteht, dass in dieser Session auch wieder auf den Straßen gefeiert wird. Und da bin ich am Start. Ich erinnere mich noch an die bis dato letzte Ausgabe des närrischen Straßen-Treibens. Ein Freund von mir war wenige Tage zuvor aus China zurückgekehrt, wohin ihn sein Arbeitgeber regelmäßig entsandte. Wir haben gewitzelt, dass er Covid mitgebracht haben könnte und somit Schuld daran sei, wenn demnächst das öffentliche Leben komplett herunterfahren müsste. Und so kam es ja tatsächlich, wenngleich er nicht Patient 0 war, sondern ein 33-Jähriger aus Bayern – aber ebenfalls aus der Automobilbranche und regelmäßig in China. Vielleicht werde ich mir an Rosenmontag in Erinnerung daran das Gesicht gelb anmalen. Weil sich das Virus auch einfach unser Kulturgut angeeignet und es – ohne zu fragen, ob wir es reinlassen wollen – zur Ausbreitung genutzt hat. So geht es ja nun auch nicht!