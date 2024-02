Fastnacht 2024 Das war der Rosenmontag im St. Wendeler Land (mit Fotostrecken)

Überroth: „Überroth-Niederhofen: Die Hochburg des Karnevals.“ So steht es auf einem Info-Schild am Rande des Dorfplatzes in Überroth. Dass dies nicht übertrieben ist, stellte die Vereinsgemeinschaft Nussknacker beim Rosenmontagszug wieder unter Beweis. 64 Gruppen, darunter zehn Motivwagen, machten den Umzug zu einem Erlebnis. Tausende Zuschauer säumten dicht gedrängt die Straßen. Viele aus den Schaumbergdörfern, aber auch aus den Orten auf der anderen Seite der Langheck.