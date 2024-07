Nach dem Casting gibt’s Laufsteg-Training Mit diesen Models reist Designerin Jona Hoffmann aus St. Wendel zur Fashion Week Paris

St Wendel · Vor einem Monat hat die Designerin Jona Hoffmann ein Casting in St. Wendel veranstaltet. Hunderte Kandidaten pilgerten in ihr Atelier, aber nur 15 dürfen mit ihr nach Paris zur Fashion Week. Davor muss aber noch geübt werden – das Laufstegtraining stand an.

31.07.2024 , 16:28 Uhr

Gruppenfoto zum Abschluss des Trainings. Designerin Jona Hoffmann (links) mit den Models Susanne Pandikow, Jacky Nanyange, Selina Reinhart, Tanja Penke, Uli Höfle Line Marie Meigel (oben von links) sowie Adilbish Dulamdorj, Luca Sebastian Rapp und Natalia Annaheim. Rechts steht Model-Trainerin Karin Wadle. Foto: Evelyn Schneider