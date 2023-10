Polizeibericht Fahrerflucht in St. Wendel – Zeugen gesucht

Am Samstag, 28. Oktober, kam es zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz am Skaterpark in der Tholeyer Straße in St. Wendel zu einem Parkplatzunfall, bei dem ein geparkter blauer BMW 225xe beschädigt wurde.

29.10.2023, 12:09 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler