Fahrerflucht in Winterbach : Fahrer prallt gegen Hauswand

Foto: dpa/Stefan Puchner

Winterbach Ein bislang unbekannter Fahrer ist am Freitag mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand in der Mechersstraße in Winterbach geprallt und hat diese erheblich beschädigt. Das teilt die Polizei-Inspektion St. Wendel mit.

Der Fahrer fuhr im Anschluss weg ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.