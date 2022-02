Mission Cosmic Kiss : Astronaut Matthias Maurer lebt seit 100 Tagen im All (mit Video)

Gronig/Raumstation Seit 100 Tagen lebt und forscht Matthias Maurer nun bereits in dem kosmischen Labor in rund 400 Kilometern Höhe.

Er genieße jede Minute in der Internationalen Raumstation (ISS), sagte Maurer kürzlich in einem Interview. Seine Cosmic-Kiss-Mission startete am 11. November vom Weltraum-Bahnhof in Florida (USA).