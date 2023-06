Mathematik-Olympiade „Man muss schon dranbleiben“

So mussten die Teilnehmer recht früh an diesem Samstagmorgen aufstehen, um sich auf den Weg zu machen und ihr Können unter Beweis zu stellen. „Nachdem sich in den vergangenen Jahren die Trainingsbedingungen schwierig gestaltet hatten, konnte in diesem Schuljahr wieder alles wie gewohnt ablaufen. Mathematisches Training in Präsenz im Mathematik-Zirkel am Cusanus-Gymnasium jeden Mittwoch in der siebten Stunde“, berichtet Allenbacher, der die Teilnahme an der Mathematik-Olympiade am Cusanus-Gymnasium betreut. Er unterstreicht, dass sich Wettbewerbe wie die Mathematik-Olympiade hervorragend eignen, um Schülerinnen und Schüler im Rahmen einer Mint-EC-Schule, wie es das Cusanus-Gymnasium ist, zu fördern und für den mathematischen Bereich zu qualifizieren, heißt es weiter.