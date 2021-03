Im Landkreis St. Wendel : Erste kommunale Testzentren öffnen auch am Samstag

Das Corona-Testzentrum in der Festhalle in Oberkirchen ist am kommenden Samstag geöffnet. Foto: B & K/Franz Rudolf Klos

St Wendel Kaum gestartet, legen einige der sieben Testzentren in den Kommunen des Landkreises St. Wendel schon in Sachen Öffnungszeiten nach.

Wie ein Sprecher des Landkreises berichtet, sind die kommunalen Testzentren in der Festhalle Oberkirchen, der Köhlerhalle Walhausen, im Bürgerhaus Braunshausen, in der Schulturnhalle in Marpingen sowie im Freizeithaus Tholey am kommenden Samstag, 20. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine Samstags-Öffnung der Testzentren in den Gemeinden Namborn (Liebenburghalle Eisweiler) und Oberthal (Dorfgemeinschaftshaus Gronig) gibt es bei Bedarf in den kommenden Wochen, kündigt der Sprecher an.