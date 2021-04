Erneuerbare Energien im Blick : Windräder dominieren den Wettbewerb

Info

Im April steht das Denkmal im Mittelpunkt des Wettbewerbs „Bild des Monats“. Essen und Trinken lautet das Thema im Monat Mai, Sport-Ausrüstung im Hinblick auf die Fußball-Europameisterschaft im Juni. Um die Freundschaft dreht sich der Wettbewerb im Juli, um Nachbarn im August. Am 11. September jährt sich der Terroranschlag auf das World Trade Center in New York zum 20. Mal, daher lautet das Thema Türme. Hände aller Art können im Oktober eingereicht werden. Im November geht es im Wettbewerb um Zu Hause. Am 2. Dezember ist Welt-Eisenbahntag. Was liegt da näher, als den Hobby-Fotografen Eisenbahn auch als Thema vorzugeben?