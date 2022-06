Polizei sucht Zeugen : Betrunkene Frau im Auto unterwegs

Werschweiler Die Polizei sucht eine Frau, die eine Gefahr für den Straßenverkehr darstelle. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel berichtet, kam es bereits am Donnerstag, 9. Juni gegen 15.48 Uhr zu der Situation, dass eine Verkehrsteilnehmerin auf der Landstraße zwischen Werschweiler und St. Wendel eine andere Verkehrsteilnehmerin meldete, die ihr Auto in unsicherer Fahrweise geführt haben soll.

Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau erheblich alkoholisiert war. Die Frau habe laut Angaben einer Zeugin das Fahrzeug von Niederkirchen kommend über die B 420 in Richtung Werschweiler und weiter über die Landstraße in Richtung St. Wendel geführt.

Im Bereich der B 420 / Abzweigung nach Werschweiler sei die Frau in den Gegenverkehr geraten, so dass entgegenkommende Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, indem sie ihre Fahrzeuge stark abbremsen mussten und gehupt hätten, heißt es in dem Polizeibericht weiter.