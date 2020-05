Tipp der Energieberater : Ein Frühjahrs-Check fürs Haus kann sich finanziell lohnen

St. Wendel Einspar-Tipps von den Energieberatern der Verbraucherzentrale des Saarlandes.

Zu einem Frühjahrs-Check fürs Haus rät die Energieberatung der Verbraucherzentrale. Und zwar dann, wenn nicht mehr mit Frost zu rechnen ist. Zu diesem Zeipunkt, so sagt Cathrin Becker, Energieberaterin der Verbraucherzentrale des Saarlandes., sollte die Fassade überprüft werden. Denn Kälte, Nässe und Sturm haben in den Wintermonaten manchen Häusern zugesetzt. Neben dem Verputz können auch Fenster Schaden genommen haben. Dann gelte es, die anstehenden Renovierungsarbeiten zu planen.

„Da werden zum Beispiel die Fenster gestrichen und Verputz-Abplatzungen ausgebessert“, zählt die Expertin auf. Oder es werden auch Arbeiten wie eine nachträgliche Wärmedämmung in Angriff genommen. Viele Saarländer legen dabei selbst Hand an, um ihr Haus instand zu halten.

Bei allen Fragen zur Energieeinsparung hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale. Dank der Bundesförderung für Energieberatung der Verbraucherzentrale sind die Beratungen in den 18 Niederlassungen im Saarland kostenfrei. Soweit das Corona-Infektionsgeschehen im Saarland es zulässt und soweit die Ratsuchenden es wünschen, finden die Beratungen nach und nach wieder im persönlichen Gespräch in den Stützpunkten statt. Ersatzweise wird telefonische Beratung angeboten.

Beratungstermine können per Hotline (08 00) 8 09 80 24 00 (kostenfrei) oder direkt bei den Beratungsstützpunkten vereinbart werden.

In St. Wendel finden die Beratungen in der Welvertstraße 2 im Besprechungsraum statt. Terminvereinbarung beim Umweltamt, Tel. (0 68 51) 8 09 19 03.

In Tholey finden die Beratungen im Rathaus der Gemeinde statt. Terminvereinbarung unter der Telefonnummer (0 68 53) 50 80.