Eisdielen-Report im Landkreis St. Wendel : Kugel-Klassiker treffen auf vegan und tierisch

Bei Mary in Türkismühle setzt man auf traditionelle Handwerkskunst und auf bewährte Sorten. „Wir machen keine Experimente. Täglich zehn bis 15 frische Sorten erfreuen sich großer Beliebtheit bei unseren Kunden.“ Foto: Ralf Mohr

St Wendel Für Mensch und Hund gibt es im St. Wendeler Land reichlich Auswahl bei den Sorten. Beim Umsatz ist im Sommer 2021 noch Luft nach oben.

Eine kleine Rundreise sollte es sein, von Eisbecher zu Eisbecher, von Gelati zu Gelati. Herausgekommen ist dabei, dass das Vergnügen der Menschen im Landkreis St. Wendel an den leckeren Eisspezialitäten ungebrochen ist. Ein Trend, der sich weit von der bisherigen Norm entfernt, ist dabei nicht festzustellen. Warum auch so etwas Bewährtes wie Schokolade-, Vanille- und Erdbeereis verändern. Gut bleibt, was gut ist – und so ändern sich höchstens hie und da die Nuancen.

Franceschina Rio vom Eiscafé Cortina direkt an der Basilika in St. Wendel bestätigt, dass beispielsweise die Nachfrage nach Spaghetti-Eis nach wie vor ungebrochen ist. Allerdings reagiert man in Bella Italia am Dom mit insgesamt 15 Sorten Spaghetti-Eis auf die Geschmäcker der Gäste. So hat man auch zwei vegane Sorten im Programm: Schwarzwald und Mandarine sind die Geschmacksrichtungen. Beim Fruchteis erfreut sich der Granat­apfel in diesem Jahr größerer Beliebtheit. Bei den Eisbechern sind in diesem Sommer auch Cookies angesagt, Eis mit leckerem Keks liegt also voll im Trend. Wer laktosefreies Eis möchte, der wird gern auf Fruchteis verwiesen, oder auf die veganen Sorten.

„Eis mit Cookies und Fruchteis, das geht in den Ferien besonders gut“, weiß man auch bei Marys Eiscafé in Türkismühle zu berichten. „Vanille, Schokolade und Nuss gehen aber immer, besonders, wenn es wieder kühler wird.“ Heidelbeere und Joghurt sind Sorten, die bei Mary gern verlangt werden. Täglich frisch ist dabei selbstverständlich. Auch als reines Natureis hat man bei Mary Orangeneis mit unbehandelten Orangen im Programm. „Wir legen besonderen Wert darauf, dass wir unser Eis nur aus natürlichen Rohstoffen und Früchten herstellen“, heißt es weiter. Zehn bis 15 Sorten werden so Tag für Tag hergestellt.

Ein Trend, der vor allem durch Corona einen Schub erhalten hat, ist das Aufstellen von Eisautomaten. In Oberkirchen in Klein Estland gleich beim Café Edelstein steht solch ein Gerät. Betrieben wird es vom Eiscafé Venezia in Birkenfeld. Eiswerkstatt heißt die Manufaktur, die den Automaten beliefert. Qualität wie in der Eisdiele ist dabei Programm. „Eis around the Clock“, könnte man einen Bill-Haley-Song abwandeln. Insgesamt sieben Automaten betreibt die Eiswerkstatt, aber der in Oberkirchen ist der einzige hier im Landkreis. Es gibt kleine Becher und große für mehrere Personen. Für die kleine Feier zu Hause sind auch Eistorten im Programm. Und etwas ganz Neues sind die Eisspezialitäten für den Hund. Dog-Gelati heißt die Leckerei für alle, die auf den Hund gekommen sind. Lachs, Lyoner und Leberwurst sind die Geschmacksrichtungen. „Die Hunde schwänzeln, wenn es auf den Automaten zu geht – die wissen genau, was sie hier Leckeres erwartet“, erklärt Tanja von der Eiswerkstatt, während ihr Gatte, der den Spitznamen „Bartmann“ weithin sichtbar an der Kappe trägt, den Automaten befüllt.

Auf den Verkauf mittels Automaten hat man auch im Eiscafé Da Re in Bosen gesetzt. Rund um die Uhr gibt es auch hier Eisspezialitäten in Eisdielenqualität. Allerdings ist der Automat während der normalen Öffnungszeiten weniger gefragt. „Die Gäste kommen lieber an die Theke, um ihr Eis zu kaufen. Obwohl wir im Automaten die gleiche Qualität anbieten. Aber natürlich ist die Auswahl an der Theke viel größer“, erklärt Marco Baduin von Da Re. Ansonsten gibt es neue Sorten, zum Beispiel Mandel mit Pistazien, Limette-Ingwer, Zitrone-Lavendel oder Überraschungsei-Eis. Eine besondere Spezialität sind die Eissandwiches, die allerdings keine Waffel haben, sondern außen herum von Keks zusammengehalten werden. Klingt nicht nur lecker – ist es auch. Und wer sein Spaghetti-Eis für unterwegs möchte, der kriegt es nicht nur im Becher, sondern ganz neu auch als Kugel. Dem Genuss sind bei 32 Sorten Eis Tür und Tor geöffnet.

Aus bis zu 32 Sorten können die Kunden bei Lisa und Roberta Baduin an der Theke von Da Re in Bosen wählen. Frische und Qualität sind auch bei ihnen oberstes Gebot. Foto: Ralf Mohr

15 Sorten Spaghetti-Eis und viele neue Eisbecherkreationen locken an den Dom nach St. Wendel: Franceschina Rio vom Eiscafé Cortina hat auch vegane Spezialitäten. Foto: Ralf Mohr

Dog-Gelato – Eis, das auf den Hund gekommen ist. Die Eismanufaktur aus Birkenfeld denkt auch an die vierbeinigen Eisliebhaber. Neben dem normalen Eis findet sich das Hundeeis im Automaten in Oberkirchen. Foto: Ralf Mohr