Einsätze der Feuerwehr : Drei kleinere Flächenbrände im Landkreis St. Wendel

Flächenbrand am Mittwochabend in Bergweiler. Foto: Lukas Becker/Feuerwehr

St. Wendel Der Landkreis St. Wendel kam bisher, was größere Flächenbrände betrifft, glimpflich davon (wir berichteten). Doch kommen nun in der Statistik drei weitere Einsätze dazu.

Zunächst ging es um 16.23 Uhr nach Oberthal in die Osenbachstraße, in der eine Fläche von etwa 200 Quadratmetern brannte. Außerdem wurde den Helfer um 17.30 Uhr ein Entstehungsbrand am Waldrand an der L 131 bei Werschweiler gemeldet sowie der Brand einer Fläche von 150 Quadratmeter in der Straße Zum Sonnenwald in Bergweiler.